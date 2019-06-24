В Кольцово приземлились пять самолетов из-за тумана в Тюмени

В Екатеринбурге приземлились самолеты «Аэрофлота», «России», «Ямал» и Utair. Кольцово принял пять рейсов: DP-449 Москва — Тюмень, FV-6451 Санкт-Петербург — Тюмень, YC-506 Симферополь — Тюмень, SU-1502 Москва — Тюмень и UT-9851 Москва — Тюмень.