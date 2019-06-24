В Нижнем Тагиле городская дума отметила своё 25-летие

Владислав Юрьевич наградил Почётными грамотами главы города депутатов, которые в разные годы участвовали в работе думы. Был отмечен личный вклад в развитие органов местного самоуправления депутата первого и второго созыва Николая Кухарских, депутата третьего и четвёртого созывов Георгия Бедрика, депутата третьего, четвёртого и пятого созывов Нины Титовой, депутата четвёртого и пятого созывов Петра Титова и депутата пятого и шестого созывов Алексея Казаринова.

Каждый из семи созывов внес свой вклад в развитие местного самоуправления города. Все свои усилия вы направляете на решение важных проблем тагильчан, а также формируете векторы развития Нижнего Тагила в целом. Ни одна тема не остается без внимания депутатского корпуса. Бюджет, экономика, социальная и молодежная политика, проблемы жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательство, общественная безопасность — все это обсуждается на профильных комиссиях, сформированных в рамках деятельности думы,отметил глава Нижнего Тагила.

В конце торжественного мероприятия Владислав Пинаев пожелал депутатам реализации всех намеченных планов и больших успехов на выбранном поприще.