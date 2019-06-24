В Нижнем Тагиле трое мужчин предстанут перед судом за сбыт наркотиков

По версии следствия, двое мужчин, вступив в преступный сговор, обладая познаниями в области химии, закупили оборудование, необходимое для создания лаборатории. Разместили его в гаражном боксе на территории Алапаевска и начали изготавливать наркотик мефедрон массой 11,54 грамма. Далее, с целью сбыта, они поместили 0,84 грамма наркотического вещества в тайник на территории Екатеринбурга. Однако позже были задержаны. На время следствия оба мужчины находились под подпиской о невыезде.

Один из них решил продолжить преступную деятельность и вступил в сговор с третьим обвиняемым. Они совместно приобрели оборудование и продолжили изготовление мефедрона. Лаборатория расположилась в арендованном помещении в Березняках Пермского края. Там они изготовили не менее 227,57 грамма наркотика, расфасовали его и намеревались перевести на автомобиле «Шкода Рапид».