В Нижнем Тагиле установят «умные счетчики»

Счетчики будут установлены в девяти свердловских муниципалитетах: Верхней Пышме, Первоуральске, Полевском, Кушве, Арамиле, Артемовском, Богдановиче, селе Тарасково. На данные цели направлено 76 млн рублей.

Счетчики будут устанавливать на опорах возле домов. Приборы позволят избежать несанкционированного воздействия для снижения объемов потребления. Срок службы счетчиков — 16 лет.