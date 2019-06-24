В Нижнем Тагиле установят «умные счетчики»

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Облкоммунэнерго установит в частных секторах Нижнего Тагила счетчики, которые будут автоматически передавать показания на сервер энергопредприятия, сообщает пресс-служба компании.
Сюжеты: Нижний Тагил
Счетчики будут установлены в девяти свердловских муниципалитетах: Верхней Пышме, Первоуральске, Полевском, Кушве, Арамиле, Артемовском, Богдановиче, селе Тарасково. На данные цели направлено 76 млн рублей.
Счетчики будут устанавливать на опорах возле домов. Приборы позволят избежать несанкционированного воздействия для снижения объемов потребления. Срок службы счетчиков — 16 лет.
Помимо этого, интеллектуальные приборы будут установлены на трансформаторные подстанции: 500 приборов для низковольтного учета и 60 — для высоковольтного.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей