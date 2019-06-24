В Нижних Сергах по факту гибели азербайджанца возбудили уголовное дело
Смерть выходца из Азербайджана в Нижних Сергах квалифицирована следствием, как «Причинение смерти по неосторожности». Возбуждено уголовное дело, в рамках которого будут установлены все обстоятельства произошедшего, сообщает «Уралинформбюро».
На данный момент следователи проводят допросы, назначены экспертизы и иные процессуальные действия с целью тщательного, объективного и всестороннего расследования подробностей произошедшей у бара в Нижних Сергах драки.
По информации местных жителей, сотрудники ОМОНа покинули город, городские власти заявили, что ситуация находится под их контролем. Информация о наличии в Нижних Сергах представителей азербайджанской диаспоры также отсутствует.
Напомним, вечером 22 июня около бара «PV club» между 43-летним охранником и группой выходцев из Азербайджана произошёл конфликт, в результате которого один человек погиб. Охранник был задержан полицией. Вскрытие показало, что смерть наступила из-за проблем с сердцем, а не в результате удара. После инцидента в социальных сетях появились слухи о том, что родственники и друзья погибшего прибыли в город к зданию полицию и потребовали выдачи задержанного. Для обеспечения безопасности в Нижние Серги стянули силы ОМОНа.