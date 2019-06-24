В Нижних Сергах по факту гибели азербайджанца возбудили уголовное дело

Напомним, вечером 22 июня около бара «PV club» между 43-летним охранником и группой выходцев из Азербайджана произошёл конфликт, в результате которого один человек погиб. Охранник был задержан полицией. Вскрытие показало, что смерть наступила из-за проблем с сердцем, а не в результате удара. После инцидента в социальных сетях появились слухи о том, что родственники и друзья погибшего прибыли в город к зданию полицию и потребовали выдачи задержанного. Для обеспечения безопасности в Нижние Серги стянули силы ОМОНа.