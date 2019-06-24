В российских вузах уменьшится число бюджетных мест

Данные приведены в докладе правительства к Федеральному собранию.

По представленной в документе статистике, количество выпускников школ и иностранных абитуриентов в 2017 году составляло 575,7 тысяч, в следующем году показатель вырос до 597,6 тысяч, но к 2019 году снизился до 518,4 тысячи.

В докладе говорится, что каждый год данный показатель будет снижаться на 2%, а к 2024 году в вузах страны останется 432,4 тысячи бюджетных мест.

Однако число выпускников и иностранных абитуриентов будет расти на 2–5% в год. Таким образом, конкурс на бюджетные места составит 1,9 человека. В настоящее время показатель конкурса в вузы составляет 1,4 человека.