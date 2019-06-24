В Свердловской области СК начал проверку по лишившейся квартиры ветерану ВОВ
Сегодня, 19:30ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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СУ СК по Свердловской области начал проверку после публикаций СМИ о ветеране Великой Отечественной войны, которая лишилась квартиры, сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщали СМИ, 96-летняя жительница Екатеринбурга в 2012 году взяла помощницу, которая при помощи доверенностей завладела 1,3 млн рублей, принадлежащими пенсионерке. Также пенсионерка переписала на женщину квартиру.
Ветеран была вынуждена переехать к знакомым, потому что квартиру женщина начала сдавать в аренду. Затем на квартиру был наложен арест, однако владелица сумела продать жилплощадь своей дочери.
Пожилая екатеринбурженка умерла 22 июня 2019 года. СК проведет проверку, в ходе которой будет проверена возможность подделки документов, а также проверят почему на протяжении двух лет не возбуждалось уголовное дело.
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