В Свердловской области СК начал проверку по лишившейся квартиры ветерану ВОВ

Как сообщали СМИ, 96-летняя жительница Екатеринбурга в 2012 году взяла помощницу, которая при помощи доверенностей завладела 1,3 млн рублей, принадлежащими пенсионерке. Также пенсионерка переписала на женщину квартиру.

Ветеран была вынуждена переехать к знакомым, потому что квартиру женщина начала сдавать в аренду. Затем на квартиру был наложен арест, однако владелица сумела продать жилплощадь своей дочери.