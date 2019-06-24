Завод «Башни ВРС» в Таганроге получил международный сертификат соответствия

Генеральный директор "Вестас Рус" Кимал Юсупов отметил, что прохождение сертификации по данным стандартам – процедура обязательная. Партнеры компании должны полностью отвечать заявленному уровню Vestas в сфере безопасности и качества. Всего «Башни ВРС» подвергались проверкам по 50 параметрам, сообщает издание rostovgazeta.ru.

Отмечается, что ростовский завод уже на первых этапах проверки получил высокие баллы. Юсупов отметил, что уровень профессионализма сотрудников и качество работы завода еще до проверки полностью соответствовали всем ключевым стандартам.

На данный момент в России не так много заводов, которые всего за неделю могут произвести огромную конструкцию весом в 200 тонн и длиной 100 метров. Однако «Башни ВРС» являются именно одними из них.

Генеральный директор «Башни ВРС» Петр Спиридонов подчеркнул, что полученные от международной компании оценки свидетельствуют о высокой производительности завода. Прохождение сертификации в Vertas – сложный процесс, отметил Спиридонов, ведь документы о соответствии выдают только лучшим компаниям. Подтверждение уровня профессионализма снова указывает на высокую компетенцию российских специалистов, которые легко осваивают одну из ключевых технологий в сфере возобновляемой энергетики.

Глава инвестиционного дивизиона ВИЭ УК «РОСНАНО» Алишер Каланов отметил, что высокие оценки Vertas по отношению к ключевому предприятия программы локализации оборудования ветроэнергетических установок, говорят о позитивном окончании трансфера в этой области.