Актер Сергей Безруков приехал на парад Победы в Екатеринбурге

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В Екатеринбург на парад Победы прилетел известный актер Сергей Безруков, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Журналисты заметили артиста сидящим на трибуне, которая установлена на площади 1905 года. Рядом с Сергеем заметили главу Русской медной компании Игоря Алтушкина со своей супругой.
В прошлом году Сергей Безруков тоже посещал Парад Победы в Екатеринбурге на 9 мая, но в качества участника праздничного концерта.
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