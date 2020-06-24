Энергетиков Белоярской АЭС отпустили из обсерватора по домам спустя почти два месяца
Сегодня, 16:07ОбществоФото: http://rosenergoatom.ru
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В Свердловской области сотрудников Белоярской АЭС в Заречном ГО отпустили из профилактория по домам, сообщает URA со ссылкой на пресс-службу электростанции.
Сюжеты: Коронавирус
С конца марта 150 сотрудников атомной станции были поселены в местный профилакторий, после того как жену одного из работников положили в больницу с признаками коронавируса. Каждые 10 дней энергетиков тестировали на COVID-19.
Сотрудников решили распустить по домам, поскольку показатель заболеваемости на АЭС был крайне низким. После отъезда рабочих, тестирования продолжатся в том же режиме.
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