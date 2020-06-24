Евгений Куйвашев сравнил пандемию коронавируса с Великой Отечественной войной

Дорогие друзья, в это году парад победы наполнен особым смыслом. Весь мир ведет борьбу с новым общим врагом — пандемией коронавируса. Свердловская область, как и в военные годы, вновь стала опорой всей стране. Уральские предприятия, медицинское сообщество, общественные организации и добровольцы вновь ведут бой за жизнь и здоровье людей. Уверен, мы выстоим и в этот раз. Мы переняли у фронтовиков главное — привычку побеждать. Побеждать вопреки всему, а это значит, что любой враг будет разбит. Победа всегда будет за нами!произнес губернатор.