Футболисты «Барселоны» пожаловались на качество работы врачей клуба
Сегодня, 15:49ОбществоФото: pxhere.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сразу несколько игроков испанского клуба выразили недовольство работой медицинской службы.
Как сообщает «Советский спорт», футболисты каталонской команды недовольны частыми ошибками в диагностике.
Отмечается, что по мнению игроков «Барселоны неправильное планирование программ восстановления приводит к рецидивам травм.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей