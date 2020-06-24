«Луч Победы» озарит Привокзальную площадь в Екатеринбурге

Прожектор АПП — 9 предназначен для обеспечения безопасной посадки самолетов и освещения различных объектов. Это событие будет, своего рода, имитацией зенитных-прожекторов-искателей времён Великой Отечественной войны.

«Лучи Победы» частично повторят ночную торжественную иллюминацию, произошедшую в Москве в 1945 году 24 июня. Ровно 75 лет назад ночью над столицей было создано пять прожекторных колец вокруг Кремля, Бульварного и Садового колец, а также по радиусам вокзалов и пригородных железных дорог.