Наблюдатели в Свердловской области не выявили ни одного серьёзного нарушения
Сегодня, 21:05ОбществоФото: ЦОН
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Центр общественного наблюдения (ЦОН) опубликовал статистику по обращениям уральцев на горячую линию.
Сюжеты: Конституция 2020
Всего на 24 июня было 104 звонка, из них ни одного с сообщениями о грубых нарушениях. В основном уральцы уточняют информацию о способах голосования и адресах избирательных участков.
Номер горячей линии ЦОН 8 800 550-40-96, звонки принимаются с 9 утра до 9 вечера.
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