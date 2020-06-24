Самоизоляция, день восемьдесят пятый. Что происходит в Нижнем Тагиле

За сутки в Нижнем Тагиле подтвердили девять новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших на сегодняшний день составляет 483 человека.

Тагильчане вновь обращаются к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Предприниматель поинтересовался, как жить бизнесменам, которым не положена помощь от государства при закрытых торговых центрах.

Фото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram

Сегодня в Екатеринбурге прошел парад Победы. Однако в нашем городе шествие было отменено. Причиной стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Во всяком случае совсем без парада тагильчан не оставили. Так, на большом экране в центре города можно было посмотреть трансляцию из Екатеринбурга, Москвы, а также парад 1945 года, прошедший на Красной Площади.

Длительная самоизоляция заставляет тагильчан находить для себя новые интересные занятия. Так, один из жителей города начал вести кулинарный видео-блог. Пока у него не так много подписчиков, но останавливаться он не намерен.

«Взрослый дядька, 30 лет». Тагильчанин создал кулинарный видео-блог в период пандемии

Дворец культуры имени И.В.Окунева Нижнего Тагила сообщает, что с 25 июня будет открыта вся парковая зона. Кроме того, начнет работать и касса ДК, где можно будет сдать или обменять билеты на предстоящие концерты. При этом, тагильчанам напомнили, что использование масок и соблюдение дистанции — обязательно.

Нижнетагильская епархия сообщила, что с 30 июня по 5 июля в городе пройдет Православная ярмарка на площади перед КДК «Современник». В ней примут участие крупнейшие храмы, монастыри и подворья РПЦ. На открытии верующим будет представлен Ковчег с частицей мощей Святой блаженной Матроны Московской. Кроме того, в Нижнем Тагиле начали работать сельскохозяйственные выставки. Одна из них также находится у «Современника».

ГДДЮТ и активисты РДШ Нижнего Тагила приняли участие во всероссийском флешмобе «Голубь мира», а также акции «Я рисую мелом», которые приурочены к 75-й годовщине Победы. Вместе они нарисовали на асфальте перед дворцом большого голубя. Сегодня каждый может присоединиться к акции.

Голубь мира Фото: страница МБУ ДО ГДДЮТ во "Вконтакте"

В Свердловской области количество выявленных случаев за сутки уже несколько дней не превышает 200 человек. Так, сегодня был подтвержден 181 новый случай заболевания. Общее количество зараженных за все время пандемии составляет 11 492. При этом число выздоровевших составляет уже больше половины, достигнув 6250 человек.