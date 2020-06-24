Схиигумен Сергий отказался от съёмок в фильме Ксении Собчак
Сегодня, 15:38ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Схиигумен Сергий, известный ныне скандалом с епархией, судимостью и захватом власти в Среднеуральском женском монастыре, отказался сниматься в кино Ксении Собчак. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».
Сюжеты: Екатеринбург
Представитель священника Всеволод Могучев назвал профанацией сведения о том, что отец Сергий намерен принять участие в съёмках. Как говорит Могучев, такой договоренности не было. Журналист Ксении Собчак посетил монастырь. Отец Сергий «благословил» и дал разрешение на сбор материалов для фильма, но сам в съёмках участие принимать не будет.
Также представитель батюшки рассказал, как тот снимает видео для YouTube. По словам Могучева, у отца Сергия нет много времени, чтобы долго писать свои проповеди: он составляет на бумаге то, что хочет донести людям, и потом зачитывает так, как получилось.
Ранее стало известно, что известная телеведущая Ксения Собчак планирует прибыть в Екатеринбург, чтобы снять фильм про схиигумена Сергия.
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