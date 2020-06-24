Схиигумен Сергий отказался от съёмок в фильме Ксении Собчак

Представитель священника Всеволод Могучев назвал профанацией сведения о том, что отец Сергий намерен принять участие в съёмках. Как говорит Могучев, такой договоренности не было. Журналист Ксении Собчак посетил монастырь. Отец Сергий «благословил» и дал разрешение на сбор материалов для фильма, но сам в съёмках участие принимать не будет.

Также представитель батюшки рассказал, как тот снимает видео для YouTube. По словам Могучева, у отца Сергия нет много времени, чтобы долго писать свои проповеди: он составляет на бумаге то, что хочет донести людям, и потом зачитывает так, как получилось.