Т-34 и исторические конструкции: как в Екатеринбурге прошел парад Победы
В Екатеринбурге сегодня, 24 июня, прошел торжественный парад в честь 75-летней годовщины Победы Советского Союза над фашисткой Германией в 1945 году, сообщает издание Е1.
Парад проходил на площади 1905 года. На трибунах, установленных для зрителей, соблюдалась социальная дистанция, стулья расположены на расстоянии друг от друга.
В начале парада прошли 11 платформ с историческими реконструкциями главных битв Великой Отечественной Войны 1941–1945 годов.
Затем прошло выступление губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В своей речи он поблагодарил ветеранов, пожелал им крепкого здоровья. Отметил также особый смысл парада в этом году, и сравнил борьбу с коронавирусом с Великой Отечественной Войной.
Далее по проспекту прошли пешие колоны Центрального Военного Округа. Всего в шествии поучаствовало более двух тысяч военнослужащих.
Затем началось движение механизированной колонны. Первым на площадь выехал легендарный танк Т-34. После чего проехали военные мотоциклы, бронетранспортеры, самоходные гаубицы и многое другое. Общая численность боевой техники составила порядка ста единиц.