Т-34 и исторические конструкции: как в Екатеринбурге прошел парад Победы

Парад проходил на площади 1905 года. На трибунах, установленных для зрителей, соблюдалась социальная дистанция, стулья расположены на расстоянии друг от друга.

В начале парада прошли 11 платформ с историческими реконструкциями главных битв Великой Отечественной Войны 1941–1945 годов.

Затем прошло выступление губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В своей речи он поблагодарил ветеранов, пожелал им крепкого здоровья. Отметил также особый смысл парада в этом году, и сравнил борьбу с коронавирусом с Великой Отечественной Войной.

Далее по проспекту прошли пешие колоны Центрального Военного Округа. Всего в шествии поучаствовало более двух тысяч военнослужащих.