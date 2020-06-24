В Нижнем Тагиле на большом экране покажут парад Победы 1945 года
Сегодня, 13:23ОбществоФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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Сегодня в центре Нижнего Тагила на большом экране транслируются парады Победы. На нем покажут и празднование, которое прошло на Красной площади в 1945 году, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Самым первым на экране показали парад Победы в Екатеринбурге, так как он прошел в 10.00. Следом за ним началась трансляция парада в Москве. Он прошел в 12.00. После его окончания начнется показ парада Победы 1945 года.
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В Екатеринбурге посмотреть на парад Победы пришло много людей. Несмотря на требование о соблюдении социальной дистанции и наличии средств защиты, люди стояли рядом друг с другом. Кроме того, парад посетил и известный актер Сергей Безруков.
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