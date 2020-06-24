В Нижнем Тагиле популярный сервис СберМаркет доставит продукты за два часа

Первое время СберМаркет в Нижнем Тагиле будет доставлять заказы из торговой сети МЕТРО, причем для совершения покупок не потребуется карта клиента. Позднее сервис подключит и другие крупные магазины города.

Для заказа доступен весь ассортимент магазина, в общей сложности это более 23 тыс. наименований, в том числе акционные товары со скидками до 50%, а также собственные недорогие бренды ритейлера.

Заказ можно оформить через приложение или сайт. Выбирать товары будут профессиональные сборщики, которые прошли курсы и сдали квалификационные тесты. Они упакуют все в пакеты и термобоксы, а курьеры доставят их до дверей в выбранный двухчасовой интервал с 9 утра до 11 вечера. Стоимость услуги составит 98 рублей за первый заказ, 158 рублей — за последующие.

СберМаркет Фото: Пресс-служба "СберМаркет"

Сейчас при заказе продуктов через СберМаркет действует услуга бесконтактной доставки. Курьер оставит пакеты у двери, после чего свяжется с клиентом и сообщит об этом. В этом случае оплата заказа осуществляется картой онлайн. Списание средств происходит только после того, как сборщик оплатит покупку на кассе.

«Сегодня СберМаркет позволяет покупать онлайн продукты и товары первой необходимости уже в более 100 городах России. Благодаря нашему сервису жители имеют широкий выбор продуктов и могут быть уверены в их качестве. СберМаркет доставляет заказы день в день, в удобный двухчасовой интервал», — говорит Владимир Камионко, директор по развитию регионов СберМакрета.