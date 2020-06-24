Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
НовостиАналитикаОбзорыКарточкиРасследованияИнтервьюМедиаланчМнения#300лет
#300лет
В Нижнем Тагиле популярный сервис СберМаркет доставит продукты за два часа
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Конституция 2020
Нашли опечатку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

В Нижнем Тагиле популярный сервис СберМаркет доставит продукты за два часа

Сегодня, 08:30Общество
Лучшее за
НеделюМесяц
Рабочая карта тагильского градоначальника
Интерактивная карта контейнеров под ТКО в Нижнем Тагиле
Как изменились расходы и доходы тагильчан в период самоизоляции?
«Хватит издеваться!». Почему Куйвашев не открывает детсады в Свердловской области
«Не уводят нас в неразумное будущее». Татьяна Мерзлякова о поправках в Конституцию РФ
Выхода из самоизоляции опять нет. Что разрешили свердловчанам на этой неделе?
С открытым сердцем. Как тагильская семья проводит благотворительные мероприятия
В Нижнем Тагиле установлен новый рекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки
В Свердловской области допустили продление режима самоизоляции еще на четыре дня
Свердловчане «закидали помидорами» губернатора из-за закрытых торговых центров
Читайте
также
Как тагильчане отнеслись к предложению сократить новогодние праздники?
Можно на футбол и на парад. Что еще разрешили свердловчанам на этой неделе?
Готовы ли тагильчане к голосованию за поправки в Конституцию?