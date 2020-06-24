«Взрослый дядька, 30 лет». Тагильчанин создал кулинарный видео-блог в период пандемии

Молодой человек получил образование по специальности автослесарь в 31 училище и даже не думал о том, что свяжет свою жизнь с блогерской деятельностью.

Мой мастер всегда говорила мне, если я буду плохо себя вести, то она меня отправит в пирожковую академию, то есть в кулинарное училище, рассказывает Андрей.

Сразу после окончания учебного заведения Андрей начал работать барменом в кафе. На повара никогда поступал, но его вдохновляла привлекала работа в общепите, а идея о том, что вкусное блюдо можно создать своими руками, сподвигла на воплощение кулинарных идей в домашних условиях. Идея о создании своего канала на платформе YouTube рождалась постепенно. А началось все с того, что друзья Андрея неоднократно отмечали его кулинарные способности и уговаривали попробовать завести свой канал. Но его останавливала одна мысль.

Видео Видео: Блог Андрея Баранова на youtube

Взрослый дядька, 30 лет, будет сейчас видосы снимать?говорит Андрей.

Справившись со внутренними противоречиями, молодой человек решил, что можно попробовать, к тому же, почему другие могут создавать творческие каналы в онлайн-пространстве, а он нет? Проанализировав ситуацию, Андрей пришел к выводам, что канал будет востребован и начал работу над его реализацией.

В связи с пандемией появилось много свободного времени, вот и решил создать канал, где из простых продуктов можно сделать вкусно и не особо то заморачиваясь с готовкой. Помощник у меня есть. Он делал мне шапку на канал и делает превьюшки к видео, рассказал Андрей.

Видео Видео: Блог Андрея Баранова на youtube