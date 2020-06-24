«Живут на цыпочках». Как пандемия изменила доходы и расходы тагильчан

В начале июня стало известно, что 68% россиян отметили снижение доходов в период самоизоляции, а у 17% опрошенных выросли расходы. Данные был получены исследовательским агентством MAGRAM MR в ходе общероссийского опроса. На фоне этого TagilCity.ru опросило тагильчан о том, как пандемия изменила их доходы и расходы.

Согласно результатам нашего опроса, 58% респондентов заявили, что их доходы снизились в период пандемии. Никак не изменились у 33%, а выросли у 9%.

Первая и главная (причина расходов — прим. ред.) — снятие стресса, на это указывает рост расходов на еду, в том числе, готовую из ресторанов и кафе, алкоголь, и увеличение числа импульсивных интернет-покупок. Второе — здоровье. Очевидно, что страх заболеть заставил людей принимать дополнительные меры — покупать больше медицинских товаров, в том числе масок и профилактических средств. И, наконец, третье, это обеспечение безопасности передвижения, об этом говорит рост расходов на бензин и такси/каршеринг,рассказывает представитель MAGRAM MR Наталия Турунова.

Фото: MAGRAM MR

При этом люди однозначно стали тратить меньше средства на предметы гардероба, отметил руководитель центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле Сергей Федореев. Он пояснил, что это видно по обращениям предпринимателей.

Мы видим, что, однозначно, очень сильно пострадали магазины одежды, обувные магазины — там предприниматели однозначно недополучили и не получат уже средств. По крайней мере в этом году. Спрос с их стороны значительно упал. Я думаю, что отложенный спрос достаточно сформировался, и люди начнут восполнять свои потребности. Мы ожидаем, что спрос на одежду и обувь скоро вырастет, но вряд ли полностью восстановится,отметил Сергей Федореев.

Также по обращениям видно, отмечает Федореев, что достаточно неплохо себя чувствует строительная отрасль, однако поясняет, что речь идёт о заказах от предприятий. Сергей Федореев предположил, что доходы упали практически до нуля у представителей туристической отрасли, соответственно, расходы населения на туризм так же значительно упали. Однако одной из основных статей расходов он назвал траты тагильчан на доставку и еду.

Кроме того, редакция TagilCity.ru опросила тагильчан о том, как изменились их доходы в период пандемии коронавируса, а также о том, как изменилась их потребительская корзина.

Сергей Федореев рассказал, что когда закрыли предприятия общепита, он думал, что будет много заказывать еду, но в последствии освоил готовку сам и даже закупил больше посуды.

В плане досуга я увлекался исключительно чтением и спортом, не связанным с фитнес-клубами. Они и кафе пострадали однозначно — туда просто никто не мог ходить, рассказал Сергей Федореев.

Фото: pixabay.com

Член Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству депутат Алексей Балыбердин утверждает, что пандемия негативно сказалась на работе почти всех сфер, что не могло не сказаться на доходах россиян, и в том числе тагильчан. Однако он так же, как и Сергей Федореев, отметил, что есть ряд сфер, которые в условиях пандемии только нарастили обороты — это всевозможные службы доставки, но пояснил, что в этом бизнесе задействовано не так много людей, чтобы говорить, что в целом, малый и средний бизнес стал более активно развиваться.

Пандемия заставила многих тагильчан искать занятия, например, возрос спрос на стройматериалы. Такие магазины работали, и горожане начали делать дома ремонт, чтобы с пользой провести время.

Мы делали ремонт, но на самоизоляции муж не был, у него непрерывное производство. Однако закрытые магазины усложнили жизнь — ни одежду, ни обувь не купить. Стали чаще заказывать еду — чтобы меньше в магазины выходить и в целом настроение поднять,рассказывает одна из опрошенных.

Стоит отметить, что 67% опрошенных считают, что на их доход повлияла именно пандемия, однако 22% заявили, что дело не в пандемии, либо их доход не задет. Ещё 11% заявили, что не уверены.

Пандемия на уровень дохода никак не повлияла, так как работаю на удаленке и в деньгах ничего не теряю. Из-за этого, наоборот, получилось сэкономить, так как не было трат на всякие развлекаловки типа походов в кино, кафе и так далее. Из одежды тоже тратилось только на ребёнка, так как взрослые магазины закрыты. Коммуналка также осталась почти на прежнем уровне. По итогу — эпидемия неплохой способ вынужденной экономии, не потому что ты не хочешь потратить, а потому что негде. Но при условии, что уровень дохода не упал,заявил один респондентов.

Фото: pixabay.com

72% опрошенных тагильчан отметили, что большая часть их денежных средств во время пандемии уходит на покупку еды, в том числе из доставок. Не тратили деньги или копили на отпуск всего 10%. Ремонтом занимались ещё 5%, а один процент заявил, что приобрел недвижимость. 12% опрошенных заявили, что не работали или перестали работать.

Расходы на продукты, конечно, возросли. Это неизбежно в связи с длительным нахождением дома всех членов семьи. Но, зарплату не урезали, так что была возможность что-то отложить и реализовать некоторые планы,говорит ещё один из опрошенных.

Практикующий психолог психологической студии «Я+Я» Людмила Свиридова рассказывает, что уменьшение доходов повлияло на её клиентов, так как невозможность быть платежеспособными для получения длительной психологической поддержки и коррекции состояния, несмотря на то, что потребность в психологической поддержке у людей однозначно возросла. Психолог отметила, что у людей увеличилась тревожность от чувства неопределенности, от потока противоречивой информации, от изменения образа и условий жизни. Людмила Свиридова отметила, что по разным причинам у молодых людей возникло суицидальное настроение. Также увеличилось число обращений семейных пар с обострением в отношениях, родителей с детьми школьного возраста на гране психоза.

За разовой помощью обращаются, как за волшебной таблеткой, которая разом снимет все душевные переживания, но за одну встречу, как правило, накопившиеся внутренние и внешние трудности не разрешить. Обычно при первом обращении человек успевает выговориться, и мы намечаем шаги к ожидаемому результату. А в сегодняшней обстановке не у всех есть такие возможности,отметила психолог.

Фото: pixabay.com

Также Свиридова сообщила, что не может сказать однозначно по поводу покупок, как сублимации стресса, но отметила, что люди сегодня, наоборот, с осторожностью тратят деньги, что может вылиться в дополнительный стресс. По её мнению, россиянам «повезло» долгие годы жить в состоянии кризиса. Казалось бы, что люди уже адаптировались к постоянным ущемлениям себя в разных сферах жизни, однако, психолог утверждает, что такое сужение рамок способствует формированию хронического стресса, и покупки становятся ценностью.

А из экранов телевизора, динамиков радиоприемников, реклама постоянно предлагает разные соблазнительные «вкусняшки» (не только продуктовые), и надо быть очень волевым человеком, чтобы не повестись на это. Поэтому периодически люди срываются и залазят в кредиты, отрываются по полной программе, внутренний ребенок на полную катушку повеселится, а дальше — как получится,расказывает Людмила Свиридова.

Практически все её клиенты живут с кредитами, а последние события с самоизоляцией и временным бездельем нагрузило еще и страхом неопределенности.

Поэтому такое ощущение, как будто люди сейчас не только тратят осторожно, но и живут «на цыпочках», пока не понятно, что будет дальше и надо быть наготове,отметила девушка.

Депутат Госдумы Алексей Балыбердин надеется, что в скором времени предприятия и торговые точки заработают на полную мощность, а жизнь вернётся в намеченное русло. Он отметил, что некоторые магазины уже начинают открываться, но с соблюдением определённых правил для безопасности граждан. Также политик отметил, что важно понимать значимость этих ограничений.

Я думаю, что постепенно жизнь в нужное русло войдёт, и наша экономика снова будет развиваться, будет расти покупательский спрос и доходы россиян. Сейчас самое главное, чтобы те послабления, которые допускает руководство страны и регионов, были правильно поняты россиянами. Чтобы не было огромных очередей, когда откроют торговые центры. Нужно понять, что если случится очередная вспышка, придётся ограничения возвращать и начинать всё с начала, а этого крайне не хотелось бы,пояснил Балыбердин.