Администрация Горноуральского ГО не смогла отказаться от дороги до села Бродово

Суд отказал в иске администрации Горноуральского городского округа, которая не хочет принимать на свой баланс дорогу до села Бродово, переданную безвозмездно Министерством по управлению государственным имуществом по Свердловской области.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Горноуральского городского округа в феврале 2021 года обратился с иском в Арбитражный суд Свердловской области, чтобы признать незаконным регистрацию права муниципальной собственности на автомобильную дорогу до села Бродово и прекращении регистрационной записи. В качестве третьего лица к делу было привлечено Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. В понедельник, 21 июня состоялось последнее заседание, после которого Арбитражный суд вынес решение отказать в удовлетворении иска. Это значит, что администрации Горноуральского городского округа все же придется принять в муниципальную собственность автодорогу до Бродово и содержать ее. Напомним, новый мост в деревне Бродово появился вместо старой конструкции после обращения тагильских общественников в прокуратуру в 2017 году. На ремонтные работы из областного бюджета выделено более 67 миллионов рублей. Новый мост за 67,8 млн рублей появился в деревне Бродово

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