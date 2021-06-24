«Башспирт» будет поставлять продукцию в 73 региона

«Башспирт» будет поставлять продукцию в 73 региона
«Башспирт» будет поставлять продукцию в 73 региона
Сегодня, 18:45ОбществоФото: pxhere.com
АО «Башспирт» — один из крупнейших производителей ликеро-водочной продукции в РФ — в текущем году расширил географию поставок до 73 регионов.

Издание mkset.ru ообщает, что три года назад продукцию «Башспирта» можно было купить только в пятнадцати субъектах России. Рост показателей производителя эксперты связывают с сотрудничеством с крупными федеральными продуктовыми сетями: «Красное и Белое», «Пятерочка», «Магнит», «Лента», «О’кей», «Монетка». Кроме этого, «Башспирт» заключил договор с сетью «Ароматный мир» и добавил джин в линейку своей продукции.

В пресс-службе общества рассказали, что с начала года объемы производства завода выросли на тридцать процентов. Также предприятие регулярно обновляет портфель продукции и продолжает расширять географию своего присутствия в регионах Российской Федерации.

В «Башспирте» подчеркнули, что главным ресурсом качественного и продуктивного развития считают сотрудников, поэтому в компании уделяют повышенное внимание обеспечению их безопасности в суровых современных условиях. На данный момент вакцинацию от коронавируса прошли уже 50 процентов сотрудников предприятия.

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