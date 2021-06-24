Белгородский ювелирный завод «Арт-КАРАТ» покупает ювелирного ретейлера «АДАМАС»

Владельцы завода «Арт-КАРАТ» анонсировали покупку старейшего ювелирного ретейлера России – компании «АДАМАС». Есть информация о том, что сделка состоится уже в следующем месяце.

Завод «Арт-КАРАТ» был образован в 2017 году, сообщает bel.ru. На сегодняшний день это единственный производитель ювелирных изделий в Центре России. Белгородский ювелирный завод выпускает продукцию под брендом SVETLOV. В свою очередь, ювелирную сеть «АДАМАС» основали еще в 1993 году. На сегодняшний день в нее входят 180 магазинов в более чем 70 субъектах РФ. В планах увеличение числа розничных магазинов со 180 до 250 уже в 2022 году. Один из основателей компании ювелирного завода председатель совета директоров Михаил Несветайло заявил о намерении руководства вывести предприятие в тройку лидеров на российском ювелирном рынке. Предстоящая покупка сети «АДАМАС» должна помочь воплощению в жизнь данного плана. Уточняется, что еще одним участником сделки по приобретению «АДАМАС» станет президент объединения предприятий «Вымпел А» Эдуард Бендерский. По мнению Несветайло, объединение производства и розницы позволит добиться синергетического эффекта. Каждая из сторон сделки дополнит свой опыт наработками другого участника. Помимо обмена опытом, будет проводиться серьезная работа по репутационным и финансовым векторам. Гендиректор ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин отметил, что объединение должно существенно нарастить объемы продаж. По его словам, покупатель обязательно пойдет туда, где ему предлагают больший выбор. «В перспективе мы можем говорить о создании предприятия, которое займет лидирующие позиции в ювелирной отрасли российского рынка», – подчеркнул Уткин.

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