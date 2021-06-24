Экс-инспектору ГИБДД Нижнего Тагила Храмову вынесен приговор за продажу прав

Экс-инспектору ГИБДД из Нижнего Тагила Виктору Храмцову был вынесен приговор за получение взятки через посредника и незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия.

По версии следствия, обвиняемый принимал экзамены на право управления автомобилем у курсантов автошкол и выдавал водительские удостоверения. В период с ноября 2018 года по октябрь 2019 года экс-инспектор получал через посредника, коим выступал преподаватель автошколы, взятки от будущих водителей за положительный результат на экзамене, пишет АН «Между строк». Как ранее сообщали в Следственном комитете Свердловской области, размеры вознаграждения составляли от 6 до 10 тысяч рублей. Всего Храмцов получил деньги от 9 человек, которые претендовали на права категории В. Кроме того, в период с января 2008 года по февраль 2013 года обвиняемым был незаконно куплен охотничий обрез. Он хранил его в сейфе своей квартиры, пока правоохранители его не изъяли. В результате Храмцов был уволен из органов и теперь получил один год ограничения свободы. Ему запрещается уезжать из Нижнего Тагила, а также переезжать в другое место без разрешения правоохранительных органов. Напомним, что суда ожидает и бывший начальник ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов. По версии следствия, 10 июля 2020 года около 21.10 на улице Исинская, 2а был остановлен автомобиль, за рулем которого находился лишенный прав водитель. Им оказался сын вице-спикера городской думы Игоря Базилевича. Он был лишен права управления транспортом, а также два года провел в колонии-поселении за совершение смертельного ДТП. По версии следствия, 10 июля 2020 года около 21.10 на проезжей части напротив дома на улице Исинская, 2а два инспектора остановили автомобиль «ЗАЗ Шанс». Им управлял водитель лишенный прав сроком на три года из-за совершения ДТП. Доставившим мужчину в отделение инспекторам начальник передал указание, чтобы задержанный был отпущен. В результате на Чернова было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Дело экс-начальника ГИБДД Нижнего Тагила Анатолия Чернова передано в суд

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