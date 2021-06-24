Глава РЭО Буцаев заявил о важности новых мер поддержки отрасли по утилизации отходов

Как сообщает сайт 360tv.ru со ссылкой на комментарий профильного вице-премьера Правительства РФ Виктории Абрамченко, вводящиеся меры поддержки отрасли будут служить для создания новых мощностей по переработке ТКО, а также для развития всей мусороперерабатывающей отрасли в целом. Стоит отметить, что изначальные меры не дали высокоэффективного результата – они только лишь были включены в уставной капитал предприятий.