Глава РЭО Буцаев заявил о важности новых мер поддержки отрасли по утилизации отходов

После того, как новые правила вступят в силу, Российский экологический оператор (РЭО) получит возможность финансирования новых производственных мощностей по обработке и утилизации мусора путем приобретения облигаций.
Как сообщает сайт 360tv.ru со ссылкой на комментарий профильного вице-премьера Правительства РФ Виктории Абрамченко, вводящиеся меры поддержки отрасли будут служить для создания новых мощностей по переработке ТКО, а также для развития всей мусороперерабатывающей отрасли в целом. Стоит отметить, что изначальные меры не дали высокоэффективного результата – они только лишь были включены в уставной капитал предприятий.
Среди новых мер поддержки Абрамченко называет лизинг оборудования на льготных условиях, компенсацию доли потраченных на банковскую гарантию средств и т. п. Вице-премьер подчеркивает, что такие льготные условия для осуществления деятельности в сфере переработки и утилизации ТКО должны дать серьезный импульс для ее дальнейшего развития.
Теперь инвесторы, заинтересованные в развитии мощностей по обработке и утилизации ТКО, получат возможность выпускать собственные облигации, благодаря которым можно привлечь средства для реализации проектов. РЭО выдают субсидии в формате имущественного взноса, поступающего из федеральной казны. С помощью субсидий оператор сможет приобретать эти ценные бумаги на льготных условиях. Так, для погашения облигаций отводится срок до 10 лет, а процентная ставка не должна превышать 3% годовых.
Эксперты уточняют, что выкуп облигаций, по сути, выступает льготным кредитом, предоставляемым институтом развития для финансирования определенной доли затрат на реализацию проекта. После того, как средства, вложенные в реализацию одного проекта, вернутся к РЭО, оператор отправит их в эту отрасль для воплощения в жизнь следующего проекта аналогичной направленности.
Глава ППК РЭО Денис Буцаев подчеркивает, что данные меры поддержки будут крайне востребованы рынком, они позволяют создать наиболее выгодные условия участия в проектах как частных лиц - инвесторов, так и финорганизаций и самого ППК РЭО как института развития.
Новые инструменты поддержки будут способствовать развитию мощностей по переработке и утилизации мусора, помогут стимулировать развитие рынка долгового финансирования в отрасли ТКО и создать базу для внедрения в жизнь зеленых стандартов, необходимых для модернизации экологической инфраструктуры в стране.
Заместитель гендиректора ГК “ЭкоЛайн” Елена Вишнякова заявляет, что новые меры, внедряемые государством, помогут уменьшить уровень социальной нагрузки на россиян, избежать повышения тарифов на вывоз мусора, а в итоге стимулируют развитие отрасли обращения с ТКО в целом, позволят реализовать национальный проект “Экология”.