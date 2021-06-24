Царский крестный ход из-за COVID-19 не будет отменен в Екатеринбурге

С 17 на 18 июля в Екатеринбурге планируется традиционный крестный ход. Несмотря на рост числа заболевших коронавирусом и отмену других массовых мероприятий, подготовка крестного хода продолжается, ГИБДД готовится перекрывать улицы.

Власти Екатеринбурга готовятся к проведению традиционного ежегодного крестного хода, посвященного царским дням, сообщает 66.ру. Не смотря на вводимые ограничения, мы все равно будем реализовывать крестный ход. В ночь с 17 на 18 июля будет ограничено движение по Екатеринбургской кольцевой дороге в районе Ганиной ямы. Автомобилистов просим заранее строить планы и искать пути объезда,сообщил на пресс-конференции заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев. 9 июля организаторы царских дней дадут пресс-конференцию. В прошлом году крестный ход также не был отменен из-за ограничений по коронавирусу, тогда в шествии приняли участие более 10 тысяч человек. Напомним, в мае 2021 года был отменен пасхальный крестный ход в Екатеринбурге из-за непростой эпидемиологической ситуации по СOVID-19. Отменен пасхальный крестный ход в Екатеринбурге

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