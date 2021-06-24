Царский крестный ход из-за COVID-19 не будет отменен в Екатеринбурге

Царский крестный ход из-за COVID-19 не будет отменен в Екатеринбурге
Царский крестный ход из-за COVID-19 не будет отменен в Екатеринбурге
Сегодня, 17:59ОбществоФото: 1mediainvest.ru
С 17 на 18 июля в Екатеринбурге планируется традиционный крестный ход. Несмотря на рост числа заболевших коронавирусом и отмену других массовых мероприятий, подготовка крестного хода продолжается, ГИБДД готовится перекрывать улицы.

Власти Екатеринбурга готовятся к проведению традиционного ежегодного крестного хода, посвященного царским дням, сообщает 66.ру.

Не смотря на вводимые ограничения, мы все равно будем реализовывать крестный ход. В ночь с 17 на 18 июля будет ограничено движение по Екатеринбургской кольцевой дороге в районе Ганиной ямы. Автомобилистов просим заранее строить планы и искать пути объезда,сообщил на пресс-конференции заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

9 июля организаторы царских дней дадут пресс-конференцию. В прошлом году крестный ход также не был отменен из-за ограничений по коронавирусу, тогда в шествии приняли участие более 10 тысяч человек.

Напомним, в мае 2021 года был отменен пасхальный крестный ход в Екатеринбурге из-за непростой эпидемиологической ситуации по СOVID-19.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
ГИБДДЦарские дниулицыКрестный ходперекрытиеЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы