Комбинированная кухонная плита. Критерии выбора

В современном магазине представлен огромный выбор кухонных плит, поэтому хозяйке порой трудно сориентироваться в этом многообразии и выбрать ту модель, которая подойдет именно ей.

А какие же вообще бывают кухонные плиты?

На современном рынке представлены следующие виды: газовая, электрическая и комбинированная. Наиболее востребованной и очень удобной в применении на сегодня является комбинированная кухонная плита. В чем же преимущество над другими? И чем руководствоваться при выборе?

В отличие от газовой и электрической плиты, комбинированная может работать как от природного газа, так и от электричества. Такой вариант наиболее подходит тем людям, в домах которых часто происходят перебои с электроэнергией или с газом. Вы всегда сможете приготовить себе еду и при этом никогда не останетесь голодным.

Широко используются они не только на обычных кухнях, но и на предприятиях общественного питания. Производители предлагают самые разнообразные модели плит. Они отличаются между собой количеством и соотношением конфорок, рабочей поверхностью, цветовой гаммой. Большинство моделей имеют опцию гриль. Сегодня купить газовую плиту в Сургуте можно в любом супермаркете бытовой техники.

При выборе комбинированной кухонной плиты следует обратить пристальное внимание на следующие немаловажные моменты:

Габариты

Здесь имеет значение площадь вашей кухни. Обычно кухонные плиты в большинстве своем имеют высоту до 85 см, ширина может варьироваться, а глубина составляет в среднем 50-60 см. То есть, если ваша кухня просторная, значит, вам подойдет широкая плита. Если же вы обладатель малогабаритной кухни, остановите свой выбор на отдельно стоящей комбинированной модели.

Обратите внимание на бренд

Выбирайте только изделия, производители которых зарекомендовали себя на рынке бытовых товаров в качестве надежных и авторитетных производителей.

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