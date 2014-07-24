Музей Нижнетагильской политехнической гимназии - лучший музей Свердловской области

На конкурс участникам предлагалось представить материалы по двум выставкам: «Герой нашего времени» и «У победы наши лица». Музей Нижнетагильской Политехнической гимназии, представивший на конкурс материалы акции «У Победы наши лица!», в пятый раз удостоился звания «Лучший музей» среди музеев образовательных учреждений Свердловской области.

В рамках акции музей Нижнетагильской Политехнической гимназии организовал выставку-галерею портретов родственников гимназистов и педагогов: фронтовиков, тружеников тыла, участников партизанского движения, узников концлагерей в рамках проекта «Свеча памяти - Бессмертный полк». Музей гимназии с 1999 года проводит поисковую работу в рамках долгосрочного проекта «Испытание войной…» и сохраняет собранные материалы в альманахах в печатном и электронном виде.

В рамках Слета подвели итоги Областного форума «Мы - уральцы», в котором приняли участие 890 учащихся и 338 педагогов из 51 муниципалитета Свердловской области. Гимназисты приняли участие в трёх его конкурсах из пяти. Победители конкурса «Активистов школьных музеев» - экскурсоводы музея Дмитрий Коновалов с исследовательской работой «Романовы. След на уральской земле» и Федор Коровин с исследовательской работой по созданию экскурсии «Блокадный дневник» были номинированы на премию Губернатора Свердловской области. Победы музея Политехнической гимназии - результат упорного труда экскурсоводов, активистов и педагогов Е.В. Юдиной, Л.Г. Елиной, А.В. Борисовой, А.П. Ерёмкиной.

Дмитрий Коновалов, победитель премии «Человек года-2013» в номинации «Дети» поделился с TagilCity.ru информацией о своей работе:

История рода Романовых, с 1613 по 1917 год находившегося на российском престоле, оказалась тесно связанной с Уралом. При царе Алексее Михайловиче происходило активное заселение и освоение Исетской провинции. Еще в начале XVII века на Урале в Ныробе отбывал ссылку боярин Михаил Никитич Романов — дядя первого царя из династии Романовых. Расцвет Уральской горно-металлургической промышленности в XVIII веке непосредственно связан с деятельностью императора Петра I. В XIX — начале XX века Урал неоднократно посещали представители династии — император Александр I, наследники престола — будущие императоры Александр II и Николай II, великие князья и княгини. Наконец, с Уралом связана история трагической гибели последнего российского императора и его семьи.

Спустя десятилетия мы стали воздавать должное тем людям, которые формировали облик нашего края, закладывали культурные и экономические основы для его развития. Мы хотим дать знания молодёжи о деятельности выдающихся людей своего времени на Уральской земле. Знания порождают уважения к тем, кто не зарплатой и должностью, а жизнью отвечали за процветание вверенной им страны. На протяжении истории династию с Уральским краем связывала незримая, почти мистическая нить.

Цель проекта музея - создать путеводитель-каталог, связанный с пребыванием представителей династии Романовых на Урале, чтобы с помощью разработанных технологических карт педагоги нашего города могли познакомить учащихся виртуально, а при возможности реально с историческими местами, который сегодня представляют уникальную историческую ценность.