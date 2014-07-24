МВД РФ: Ответственные за качество дорог могут поплатиться своей свободой
В Министерстве внутренних дел РФ предлагают ввести уголовную ответственность за плохое качество дорог. Об этом коллегам из «Российской газеты» рассказал начальник Следственного департамента МВД Александр Савенков.
Он отметил, что страшные дорожные аварии – одна из самых больных тем практически в каждом регионе.
В дорожных битвах мы теряем больше народа, чем на войне. И это не фигура речи. За год на дорогах погибают около 30 тысяч человек, из которых более четверти - люди самого активного, трудоспособного возраста. ДТП наносят экономике государства ущерб более 2,5% ВВП страны отметил Савенков.
Известно, что каждая четвертая авария с тяжкими последствиями происходит из-за плохого состояния дорожного покрытия. Так что в МВД всерьез предлагают законодателям поразмыслить о введении уголовной ответственности за дорожные ямы.
Напомним, по официальной версии ГИБДД Свердловской области, причиной жуткой аварии, в которой погибла целая семья, спровоцировало бездорожье – колеи и выбоины. Погиб водитель иномарки, отец семейства, его жена, 12-летний сын и 10-месячная дочь.
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