Олег Сиенко получил благодарность от губернатора Самарской области

Глава области выражает благодарность и искреннюю признательность Олегу Сиенко и всему коллективу корпорации УВЗ за помощь в организации и проведении Дня Победы от имени ветеранов Великой Отечественной войны и обычных граждан Самарской области.

Благодаря Вашей помощи, - отмечено в телеграмме, - 2-я Гвардейская общевойсковая Кразнознаменная армия Центрального военного округа смогла привлечь 9 мая 2014 года на военный парад в городе Самаре 9 средних танков Т-72БК.

Также в сообщении говорится, что «продукция корпорации вызвала у зрителей парада и всех жителей Самарской области высокий патриотический подъем, чувство гордости за наши вооруженные силы и весь оборонно-промышленный комплекс России».

9 мая в Самаре по площади имени Куйбышева в праздничном шествии, наряду с техникой производства УВЗ, приняли учатие и другие современные машины, а также техника времен Великой Отечественной войны. Для сохранения целостности дорожного покрытия многотонные машины снабдили асфальтоходными резиновыми башмаками, которые были изготовлены на Уралвагонзаводе по заказу Правительства Самарской области. Зрители также увидели подразделения спецназа, Сухопутных войск, МЧС, ГУВД, ФСИН, роту казаков и конницу. За парадом наблюдали более 23 тысяч человек.