Раскрыты секреты предстоящего Дня города: заслуженные тагильчане, соревнования и шведская группа

Первый вопрос, который обсудили присутствующие – определение кандидатов на награждение знаком «За заслуги перед городом Нижний Тагил». Всего было семнадцать соискателей: два от гордумы, остальные – от предприятий и организаций города. По итогам голосования Главе города на утверждение будут поданы пять кандидатур. Среди них многократная Паралимпийская чемпионка Михалина Лысова, профессор Уральского федерального университета Евгений Файншмидт, генеральный директор химического завода «Планта» Владимир Хараськин, главный врач седьмой психиатрической больницы Вячеслав Мишарин и директор санатория-профилактория «Ленёвка» Римма Ильина.

Второе, что обсудили присутствующие, - праздничные мероприятия на День города. Тагильчан ждет множество спортивных и культурных событий. В их числе соревнования по стритболу, шашкам, шахматам, мотокроссу, пляжному волейболу. Жители и гости города смогут побывать на празднике цветов, принять участие в гуляниях на Лисьей горе, послушать одну из популярнейших шведских групп 80-х «Secret Service». Празднование Дня города начнется первого августа финалом конкурса «Молодая семья» и открытием музыкального фестиваля в поселке Антоновский и продлится десять дней.

Основные торжества пройдут в субботу девятого августа, а ровно в полночь над акваторией городского пруда начнется пиротехническое шоу.