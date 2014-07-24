«Ростелеком» в Каменске-Уральском – лучшее предприятие города

Каменск-Уральский районный узел связи Екатеринбургского филиала ОАО «Ростелеком» одержал победу в конкурсе «Лучшее предприятие города», итоги которого были подведены на прошлой неделе, 17 июля. Пальму первенства связисты взяли в группе «Организация жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи».

Конкурс «Лучшее предприятие города» администрация Каменска-Уральского проводит ежегодно. При подведении итогов учитываются такие показатели, как производительность труда, чистая прибыль, рентабельность, сумма налогов, перечисленных во все уровни бюджета, социальное партнерство. Не остаются без внимания экологический аспект, средняя зарплата работников, количество созданных и модернизированных рабочих мест. Весомую роль также играют наличие коллективного договора, соблюдение правил охраны труда, организация работы с ветеранами и молодежью.

«Мы очень рады победе в таком ответственном конкурсе. Приятно осознавать, что проделанная работа оценена экспертами по достоинству. Я надеюсь, что признание наших заслуг еще более укрепит доверие к нам со стороны абонентов. В Каменске-Уральском «Ростелеком» занимает лидирующее положение на рынке услуг ШПД и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 44 500 человек, а интерактивное телевидение от «Ростелекома» смотрят более 12 630 пользователей», – рассказал Дмитрий Валерьевич Рожин, директор Каменск-Уральского районного узла связи компании «Ростелеком». – Останавливаться на достигнутом связисты не собираются – все предпосылки для дальнейшего развития у компании имеются».

Каменск-Уральский районный узел связи стал победителем не случайно. Социально ответственная организация неукоснительно соблюдает все требования трудового законодательства, вносит вклад в развитие социальной и культурной инфраструктуры Каменска-Уральского, активно поддерживает городские инициативы и благотворительные проекты. Речь, в частности, идет о предоставлении каналов связи для прямых трансляций на различных ежегодных городских мероприятиях, таких как соревнования по мотоспорту, эстафета Олимпийского огня, День победы, День города, День металлурга и другие. Компания оказывает помощь реабилитационному центру «Лада», лицею №10 и танцевальному коллективу «Каскад».