Тагильчане выбирают отдых: активный, пассивный. Или, может быть, в Крыму?

Интересно, что в опросе на эту тему, результаты голосования распределились примерно одинаково: 53% тагильчан мечтают расслабиться на пляже, другие 47% - готовы преодолевать леса, горы, реки, «только экстрим, только активный отдых!». Результаты меняются ежеминутно, с небольшим перевесом склоняясь в сторону пассивного отдыха. Кстати, если сравнивать результаты голосования среди представительниц прекрасного пола, то большая их часть все же предпочла бы загорать на шезлонге.

Действительно, в пору не совсем теплого лета, многие тагильчане готовы улететь из страны на золотые берега. К сожалению, судя по прогнозам погоды, заметного потепления в ближайшие две недели в Нижнем Тагиле не предвидится. Неудивительно, что добрая половина тагильчан уже пакует свои вещи.

Пассивный отдых – это относительный покой, расслабление, он позволяет попросту не совершать никаких лишних движений. Этот вид отдыха предполагает спокойное, размеренное времяпровождение, относительно не обремененное напряжением, потоком мыслей и какими-то сложными задачам, наслаждение природой, солнцем, шумом моря.

Все знают, что особенно активно сейчас россиян приглашают на отдых в Крым – об этом даже «кричат» рекламные щиты на улицах Нижнего Тагила. Многие уже отважились побывать на полуострове, кто-то отмахивается, ссылаясь на события в Украине.

TagilCity.ru удалось поговорить с молодоженами: Ирина – выпускница НТСГПА, в этом году получила диплом по специальности «связи с общественностью». С мужем Артемом они совсем недавно вернулись из Крыма, где провели свое свадебное путешествие.

- Долго ли раздумывали над выбором места отдыха?

- Вопрос о том, куда поехать отдыхать этим летом, был решен сразу. В Крым. Оставалось дело за малым, выбрать город. На слуху были такие города как Севастополь, Ялта, Феодосия, но мы решили ехать в Судак. Почему Судак? Не знаю. Посмотрев в интернете фотографии этого города, мы сразу же влюбились в него. Прекрасный вид на бухту Судака, открывающийся с Генуэзской крепости, поразил нас, и больше не было ни каких сомнений – Судак. Собираться в путешествие начали буквально за месяц, билеты на самолет вообще купили только за неделю до вылета.

- Ситуация на Украине, очевидно, не повлияла на ваш выбор?

- Родители, конечно, переживали, насмотревшись новостей по телевидению. «Зачем вам этот Крым? Там же война?». Но нас уже ничего не могло остановить!

Какие первые впечатления остались

Чтобы добраться до Судака, нужно было еще два часа потрястись в автобусе. Но это того стоило. Как только мы вышли из автобуса, то сразу поняли, что мы на отдыхе. Вокруг горы, море, голубое небо и солнце.

- Чем можно заняться в Судаке?

Судак, как нам показалось, это крупный курортный город. Здесь каждый найдет для себя что-то свое. Любители просто поваляться на пляже, смогут поваляться на пляже. Те, кто любит культурный отдых, могут посетить интереснейшие экскурсии в Новый свет, на Генуэзскую крепость и еще много куда. А для любителей экстремального отдыха есть дайвинг и скалолазание. Мы постарались попробовать все. Но осталось и много мест, где мы так и не успели побывать.

Люди в Судаке добрые. За все то время, пока мы были там, мы не встретили ни одного человека, чисто говорящего на украинском. При этом отдыхает много людей как из России, так и с Украины. Все цены, вывески, объявления на русском языке. Ощущение как дома. Что удивительно, на многих зданиях виднелись российские флаги. Как говорят сами жители Судака: «Мы русские!» рассказывает Ирина.

Очень жалко было уезжать. За неделю, которую мы были там, мы очень привыкли. Но, как говорится, к хорошему быстро привыкают. А вернуться в Судак мы еще успеем.

А для любителей активного лета на городском портале TagilCity.ru проводится фотоконкурс «Адреналиновый отдых», в котором разыгрывается путевка на сплав по реке Чусовая на двоих. Свои фотографии опубликовали уже более 30 участников. Судьба победителей, напомним, решится по результатам голосования.

Кстати, ученые выяснили, что активный отдых «поддерживает и даже повышает работоспособность человека и улучшает его физическое и психическое здоровье. Любое движение, любая активность, умственная и физическая, это не только трата энергии, но и её накопление. Когда человек идёт, бежит, работает, творит, наслаждается прекрасным, его дыхание становится чаще, энергичнее бьётся сердце, интенсивнее бежит кровь по сосудам, ткани полнее насыщаются кислородом и питательными веществами».

Тагильчане, наслаждайтесь любыми видами отдыха! Пусть это лето, несмотря на погоду, запомнится вам только хорошими событиями.

При этом многие люди считают, что самый лучший отдых - это здоровый крепкий сон. С этим трудно не согласиться, особенно в конце напряженной рабочей недели или после сдачи ежемесячных отчетов. При этом, для отдыха не нужны путевки и билеты - достаточно выбрать из огромного ассортимента тканевых кроватей подходящую, и можно будет с комфортом выспаться.