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Тагильчанин умер, не дождавшись правильного диагноза. 350 тысяч рублей получила его семья
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанин умер, не дождавшись правильного диагноза. 350 тысяч рублей получила его семья

24 июля 2014, 17:30ОбществоCorey
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