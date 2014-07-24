В Нижнем Тагиле проверили работу участковых: вердикт жителей - «Хорошо!» (ФОТО)

Комиссия посетила все опорные пункты полиции города, посмотрела, как и в каких условиях работают сотрудники.

В ходе проверки были выявлены несколько недостатков в материальном обеспечении. Комиссия посетила и большие административные участки, где один участковый обслуживает по пять тысяч человек. Были даны рекомендации по устранению незначительных недостатков.

Удалось членам комиссии пообщаться и с гражданами на улицах Нижнего Тагила. В целом работа участковых уполномоченных оценена жителями города на «хорошо». В беседе выяснилось, что почти все прохожие знают своего участкового, а также, где находится участковый пункт полиции. А вы знаете своего участкового?

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД

На главном фото - Эльмарт Саликов, участковый уполномоченный, который вот уже 6 лет присматривает за участком Гальянки.