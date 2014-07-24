Владислав Пинаев наградил лучших работников торговли в Нижнем Тагиле

Начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства Андрей Седых рассказал собравшимся, как развивается сфера торговли в Нижнем Тагиле. Он отметил, что по итогам 2013 года оборот в данном виде деятельности составил 51 млрд рублей, что превысило показатели предыдущего периода на 11,3 процента.

В Свердловской области по обороту розничной торговли Нижний Тагил занимает второе место, - сказал Андрей Седых. – Радует, что новые предприятия, которые открываются, ориентируются на высокое качество предоставления услуг населению.

Кроме того, на одну тысячу тагильчан приходится 781 кв.м торговых площадей, что выше принятого в области норматива.

Владислав Пинаев отметил важность дела, которому посвятили свою трудовую деятельность 33 тысячи жителей Нижнего Тагила. Именно такое количество горожан занято в торговом секторе. Он поздравил всех представителей этой сферы с Днем работника торговли и пожелал здоровья и благополучия.

От вашего труда зависит настроение горожан, потому что все мы являемся покупателями, и каждый день обращаемся к вашим услугам сказал Владислав Пинаев.

Почетную грамоту Законодательного собрания Свердловской области получила Наиля Бородина, грамотами Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области был отмечен труд Фаины Савиной и Любови Глотовой. Более 40 представителям торговли были вручены благодарственные письма Главы города Нижний Тагил и благодарности администрации города.

К слову, услуги населению в Нижнем Тагиле оказывает 1000 предприятий, работает 31 торговая сеть, представленная 202 магазинами. Кроме того, в Нижнем Тагиле расположено 36 торговых центров, 95 оптовых организаций и один розничный рынок. Общая площадь торговых площадей составляет 228 тыс.кв.м.

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