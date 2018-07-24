Глава Хакасии Виктор Зимин приезжал ночью на горящую свалку Черногорска

Как сообщает издание АИС, в соцсетях Зимину в личные сообщения поступали жалобы от местных жителей по поводу задымления и тошноты. Он сразу же ночью отправился на место для создания оперативного штаба по устранению возгорания.

Городские чиновники не обратились за помощью к республиканским структурам. За это они получили выговор от главы Хакасии.

Но Зимин отдал решение проблемы в руки профильных министерств и ведомств. Он рассказал, что пожар не несет угрозы для жилых домов, но в городе сохраняется все еще много дыма. Глава региона распорядился, чтобы возгорание на полигоне твердых бытовых объектов устранили максимально оперативно. Кроме этого, он решил оказать материальную поддержку Черногорску и ввести в городе режим ЧС - об этом стало известно 24 июля на заседании правительства Хакасии.

Как только к месту инцидента приехал Зимин, к ликвидации огня привлекли 24 единицы техники. В настоящее время они заняты отсыпкой грунта. На месте дежурит МЧС.