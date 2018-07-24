Иза Высоцкая посмертно награждена за заслуги перед Нижним Тагилом

Народная артистка России Иза Высоцкая была посмертно награждена знаком отличия «За заслуги перед городом Нижний Тагил».
Имена отличившихся тагильчан стали известны на торжественном собрании, проводимом в преддверии Дня города.
Члены организационного комитета рассмотрели 17 кандидатур, представленных от предприятий и организаций города.
Врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев предложил дополнить список еще одной фамилией. В число награжденных людей вошла Иза Высоцкая, которая скончалась 20 июля. Актриса Нижнетагильского драматического театра стала победителем по итогам рейтингового голосования: каждый из членов жюри выбрал пять кандидатур, затем баллы сложили. Награда будет вручена семье артистки.
Помимо этого знаки отличия получили директор МАДОУ ДС «Радость» Елена Городилова, начальник механосборочного цеха УВЗ Сергей Альбрехт, генеральный директор химического завода «Планта» Николай Князев и главный конструктор «Уралкриомаша» Александр Мазо.