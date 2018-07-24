Иза Высоцкая посмертно награждена за заслуги перед Нижним Тагилом

Врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев предложил дополнить список еще одной фамилией. В число награжденных людей вошла Иза Высоцкая, которая скончалась 20 июля. Актриса Нижнетагильского драматического театра стала победителем по итогам рейтингового голосования: каждый из членов жюри выбрал пять кандидатур, затем баллы сложили. Награда будет вручена семье артистки.