Мемориал на Вагонке обустроят при строительстве легкоатлетического манежа

24 июля на градостроительном совете с участием врио главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева обсудили вопрос строительства легкоатлетического манежа в Дзержинском районе.

Длительное время между проектировщиками объекта и управлением архитектуры и градостроительства шли дискуссии по поводу нахождения манежа вблизи «Кургана памяти», где захоронены останки погибших в годы Великой Отечественной войны.

На совете стороны пришли к общему решению, согласно которому спортивный объект не только впишется в отведенное пространство, но и при его строительстве будет облагорожена территория вокруг мемориала, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.