Мемориал на Вагонке обустроят при строительстве легкоатлетического манежа

В вопросе строительства легкоатлетического манежа в Дзержинском районе Нижнего Тагила вблизи «Кургана памяти» достигнут компромисс. Проектировщики спортивного сооружения и специалисты городского управления архитектуры и градостроительства пришли к общему решению — манеж и мемориал будут дополнять друг друга.
24 июля на градостроительном совете с участием врио главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева обсудили вопрос строительства легкоатлетического манежа в Дзержинском районе.
Длительное время между проектировщиками объекта и управлением архитектуры и градостроительства шли дискуссии по поводу нахождения манежа вблизи «Кургана памяти», где захоронены останки погибших в годы Великой Отечественной войны.
На совете стороны пришли к общему решению, согласно которому спортивный объект не только впишется в отведенное пространство, но и при его строительстве будет облагорожена территория вокруг мемориала, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
В перспективе эти два объекта за счет благоустройства и художественной подсветки будут сочетаться. Самое главное, что мемориальное место будет не на заброшенном пустыре. Курган памяти смогут посещать и дети, и молодежь, и их родители, и гости города,подчеркнул Владислав Пинаев.