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Мемориал на Вагонке обустроят при строительстве легкоатлетического манежа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Obelisk kurgana pamyati na ulitse volodarskogo na vagonke v nizhnem tagile

Мемориал на Вагонке обустроят при строительстве легкоатлетического манежа

Сегодня, 18:50Общество
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