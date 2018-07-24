Ни горячей, ни холодной : жители Вагонки ищут хозяина аварийной квартиры

Жители четвертого подъезда дома № 10 по улице Орджоникидзе рассказали, что пятый день вынуждены жить без горячей и холодной воды.

19 июля я пришла с работы и обнаружила, что нет холодной воды. Я вышла в подъезд и от соседей узнала, что холодную воду отключили из-за того, что, предположительно, случился прорыв трубы. А 20 июля по нашему стояку отключили еще и горячую воду, жалуется тагильчанка.

Со слов жителей дома, прорыв мог случиться в одной из квартир, которая расположена в четвертом подъезде на втором этаже. Водой из прорвавшейся трубы затопило магазин под ней. Жительница дома разговаривала с сотрудниками магазина «Товары для дома», которые обращались в управляющую компанию. Рабочие из УК перекрыли воду.

23 июля я общалась с сотрудником магазина и узнала, что вода хлестала с потолка, как из душа. Текло однозначно из квартиры, которая расположена выше, прямо над магазином. Да еще и топило в том месте, где идет проводка, они боялись, чтобы вообще ничего не замкнуло. Сотрудники магазина звонили в управляющую компанию, обслуживающую этот дом, пытались объяснить, что магазин без воды - это еще ничего, а вот как быть жильцам с верхних этажей, у которых нет никакой воды 24 часа в сутки, поделилась Анастасия, проживающая в доме на Орджоникидзе.

Обслуживанием дома 10 по улице Орджоникидзе занимается управляющая компания ООО «Райкомхоз НТ». В УК подтвердили информацию о том, что в четвертом подъезде нет ни горячей, ни холодной воды.

На прошлой неделе из-за прорыва в одной из квартир на втором этаже в подъезде № 4 слесаря перекрыли горячую и холодную воду. Предположительно, прорыв случился в квартире, которая расположена на втором этаже, сообщили в УК.

Жители подъезда говорят, что в квартире где произошла авария никто не проживает.

Со слов соседей, в данной квартире никто не проживает. В таких случаях единственное, чем мы можем помочь, - это по реестру собственников назвать фамилию адресата этой квартиры. А жители уже могут обратиться в полицию и написать заявление на розыск собственника,пояснили в управляющей компании.

Соседи пытаются разыскать собственника квартиры.