Новый ФОК появится на месте бывшей воинской части в Нижнем Тагиле

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На земельном участке бывшей воинской части по улице Фрунзе, 69 в Нижнем Тагиле будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс. На прошедшем градостроительном совете был утверждён один из предложенных вариантов планировки спортивного объекта.
Сюжеты: Нижний Тагил
Площадь ФОК составит 11740,7 квадратных метра, при этом расположен объект будет на площади в 4,9 гектара.
Фасадная сторона будет проходить вдоль улице Фрунзе, а около комплекса будет предусмотрена парковка на 154 места и стоянка общественного транспорта на 11 мест, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Вариант планировки был утверждён 24 июля на градостроительном совете с участием врио главы города Владислава Пинаева.
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