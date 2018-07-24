Новый ФОК появится на месте бывшей воинской части в Нижнем Тагиле

Площадь ФОК составит 11740,7 квадратных метра, при этом расположен объект будет на площади в 4,9 гектара.

Фасадная сторона будет проходить вдоль улице Фрунзе, а около комплекса будет предусмотрена парковка на 154 места и стоянка общественного транспорта на 11 мест, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.