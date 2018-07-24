Ребенок из многодетной семьи Каменска-Уральского спал на полке в шкафу

На жительницу Каменска-Уральского в Свердловской области, 22-летнюю многодетную мать, заведено административное дело за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Один из местных жителей разместил в социальной сети видео, на котором он заснял, как маленький член многодетной семьи спит на полке в шкафу, в другой комнате отдыхают несколько взрослых, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. В квартире практически нет мебели.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ Валерий Горелых сообщил, что в семье воспитывается трое детей: 2013, 2015 и 2018 года рождения. В момент съемки в комнате находились знакомые родителей, которые осуществляли присмотр за несовершеннолетними, пока отец был на работе, а мать находилась в загуле.

Автор видео рассказал, что дети питаются макаронами, часто остаются одни, а ребенок с видео не умеет даже говорить.

Видео Видео: «РЕН ТВ»