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Ребенок из многодетной семьи Каменска-Уральского спал на полке в шкафу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ребенок из многодетной семьи Каменска-Уральского спал на полке в шкафу

Сегодня, 13:50Общество
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