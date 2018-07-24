Штрафы, работы и тюремный срок: пятеро экстремистов осуждены в Екатеринбурге

В Екатеринбурге к тюремному сроку приговорены пятеро молодых людей 1996-1999 годов рождения за экстремизм.
Следователи установили, что с марта 2014 года по январь 2016 года молодые люди состояли в экстремистском сообществе, где они размещали аудио, видео и фото, признанные незаконными. Также следователи уверены, что некоторые из сообщников нападали на людей неславянской внешности и избивали их.
В группе экстремистов имелся лидер и было четкое распределение ролей. Один размещал незаконные материалы в соцсетях, второй комментировал новости в интернете, третий организовывал нападения.
В ходе расследования был проведен значительный объем следственной работы, были опрошены более ста свидетелей. Подозреваемые свою вину отрицали. Вскоре дело было передано в суд.
Первый обвиняемый получил штраф 40 тыс. рублей, другого приговорили к обязательным работам в течение 120 часов и штрафу в 45 тыс. рублей, третий отправится в тюрьму на 5,5 лет и заплатит штраф в 197 тысяч рублей. Еще двое подсудимых признаны виновными, но были освобождены от наказания, поскольку срок давности истек.