Штрафы, работы и тюремный срок: пятеро экстремистов осуждены в Екатеринбурге

Следователи установили, что с марта 2014 года по январь 2016 года молодые люди состояли в экстремистском сообществе, где они размещали аудио, видео и фото, признанные незаконными. Также следователи уверены, что некоторые из сообщников нападали на людей неславянской внешности и избивали их.

В группе экстремистов имелся лидер и было четкое распределение ролей. Один размещал незаконные материалы в соцсетях, второй комментировал новости в интернете, третий организовывал нападения.

В ходе расследования был проведен значительный объем следственной работы, были опрошены более ста свидетелей. Подозреваемые свою вину отрицали. Вскоре дело было передано в суд.