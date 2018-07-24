Тагильчанка вошла в состав Общественной палаты Свердловской области

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В обновлённом составе Общественной палаты Свердловской области вошли 42 уральца. Среди них жительница Нижнего Тагила Татьяна Камешкова.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
В Свердловской области сформирован новый состав Общественной палаты. В него вошли представители сфер промышленности, науки, образования и культуры, общественных движений и других направлений деятельности региона. Общая численность участников составила 42 человека.
Как сообщает «Тагильский рабочий», в обновлённый состав вошла тагильчанка Татьяна Камешкова, которая возглавляет Центр общественных инициатив. Полномочия прежних членов Общественной палаты заканчиваются 21 августа.
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