Владислав Пинаев совершил объезд Дзержинского района

24 июля врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев побывал на территории дворов Дзержинского района, включенных в программу благоустройства Нижнего Тагила. Территория домов №№ 72а, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86 и 88 по Ленинградскому проспекту, а также большой двор, ограниченный домами №№ 31, 33, 33а, 35, 37, 39 и 41, на улице Зари готовятся к преображению: строительные материалы уже завезены и распланированы зоны отдыха, спортивные площадки и места для игр детей. Согласно контракту, все работы должны быть завершены до 1 октября.