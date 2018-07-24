Владислав Пинаев совершил объезд Дзержинского района

24 июля врио мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев в рамках объезда Дзержинского района посетил дворовые территории, включенные в программу благоустройства, оценил готовность школ к новому учебному году и побывал на проспекте Вагоностроителей, где ведется ремонт дорожного полотна.
24 июля врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев побывал на территории дворов Дзержинского района, включенных в программу благоустройства Нижнего Тагила. Территория домов №№ 72а, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86 и 88 по Ленинградскому проспекту, а также большой двор, ограниченный домами №№ 31, 33, 33а, 35, 37, 39 и 41, на улице Зари готовятся к преображению: строительные материалы уже завезены и распланированы зоны отдыха, спортивные площадки и места для игр детей. Согласно контракту, все работы должны быть завершены до 1 октября.
Сейчас идет поиск проектных решений. На следующей неделе пройдет обсуждение предложенных вариантов и строители приступят к их реализации,прокомментировал ситуацию Владислав Пинаев.
Врио мэра оценил готовность школ Дзержинского района к встрече учеников. В школе № 36 произведен ремонт крыши, обновлена система вентиляции на пищеблоке, заменено кухонное оборудование. Образовательное учреждение готово к процедуре приемки, устранены все недочеты, указанные надзорными органами.
В конце объезда Дзержинского района Владислав Пинаев проконтролировал ремонтные работы на проспекте Вагоностроителей.
Главная задача объезда – посмотреть, где есть «тонкие места» и снять существующие вопросы, резюмировал врио мэра Нижнего Тагила.