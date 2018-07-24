Воспитанники одного из детских садов в Екатеринбурге гуляют привязанными к веревке

В детском саду сообщили, что это нормально и делается для того, чтобы дети не потерялись.

Я бы пожизненное лепил за такие издевательства над детьми. Соседка будет в шоке от того, что ее дочь в слезах ходит на привязи! Никогда бы своих детей туда не отдал, сообщил очевидец прогулки.

На видео заметно, что дети не привязаны, а держатся за веревку, которая находится в руках у воспитателя.

Фото: E1.ru

Руководитель детского учреждения сообщила, что родители знают, каким образом детей водят на прогулку.

Видео Видео: E1.ru