Воспитанники одного из детских садов в Екатеринбурге гуляют привязанными к веревке
Сегодня, 10:20Общество
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В Академическом районе города Екатеринбурга воспитательница одного из частных детских садов водит детей на прогулку привязанными к веревке.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: E1.RU
В детском саду сообщили, что это нормально и делается для того, чтобы дети не потерялись.
Я бы пожизненное лепил за такие издевательства над детьми. Соседка будет в шоке от того, что ее дочь в слезах ходит на привязи! Никогда бы своих детей туда не отдал, сообщил очевидец прогулки.
На видео заметно, что дети не привязаны, а держатся за веревку, которая находится в руках у воспитателя.
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Фото: E1.ru
Руководитель детского учреждения сообщила, что родители знают, каким образом детей водят на прогулку.
Видео
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Видео: E1.ru
Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области, сообщил, что в этом нет никакого нарушения.
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