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Воспитанники одного из детских садов в Екатеринбурге гуляют привязанными к веревке
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Воспитанники одного из детских садов в Екатеринбурге гуляют привязанными к веревке

Сегодня, 10:20Общество
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