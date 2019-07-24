52% россиян считают, что маткапитал не стимулирует рожать второго ребенка

Большинство россиян (79%) знает, что маткапитал можно потратить на погашение ипотеки. Меньше всего опрошенным (52%) известно, что выплатой можно снизить налог на недвижимость для многодетных семей.

Только треть россиян (27%) считают, что меры соцподдержки оказывают позитивное влияние на рождаемость, 45% сомневаются во влиянии поддержки на демографию. Одна пятая жителей страны не верят в пользу мер. 42% россиян маткапитал стимулирует на рождение второго ребенка, 52% опрошенных придерживаются противоположного мнения.

Респонденты, которые решились бы завести ребенка в случае предложенных мер соподдержки, заявили, что хотели получить льготы по уплате налогов на недвижимость для многодетных семей (70%). 67% россиян привлекает возможность не только покупать готовое жилье, но и строить дом на полученные средства, а также возможность увеличения детского пособия для семей с доходами ниже двух прожиточных минимумов на человека. 64% опрошенных хотели бы потратить деньги на погашение ипотеки. 62% респондентов родили бы еще одного ребенка, чтобы воспользоваться ипотечными льготами.