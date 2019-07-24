Екатеринбург утром заволокло туманом

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Сегодня, 24 июля, Екатеринбург погрузился в смог. Несмотря на это, аэропорт Кольцово продолжает работать в штатном режиме, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Екатеринбург
Утром в отдельных районах города появился туман с легким запахом гари, однако в аэропорт Кольцово смогли приземлиться пять самолетов и вылететь 20 рейсов.
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