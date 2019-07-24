Екатеринбургская епархия будет согласовывать работы фестиваля «Стенограффия»
Организаторы фестиваля «Стенограффия» предложили екатеринбургской епархии выдвинуть представителя в комиссию по согласованию, сообщает «Областная газета».
В культурно-просветительском центре «Царский» прошло обсуждение современного искусства и ситуации вокруг работы Покраса Лампаса «Суперматический крест». Во встрече приняли участие руководитель отдела по связям Церкви с обществом и СМИ протоиерей Максим Миняйло и руководитель отдела религиозного образования и катехизации иерей Андрей Щукин, а также члены оргкомитета фестиваля «Стенограффия».
Напомним, что ранее в Екатеринбурге залили гудроном часть работы художника Покраса Лампаса. Крест был создан в рамках фестиваля «Стенограффия». Верующие раскритиковали работу, так как ходить по кресту, по их мнению, — грех.
Протоирей Максим Миняйло сказал, что епархия с пониманием относится к искусству, но в дальнейшем порекомендовал обсуждать идеи до воплощения.